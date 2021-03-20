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الجنايات تواصل اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها فى المرج

السبت، 20 مارس 2021 07:00 ص
الجنايات تواصل اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها فى المرج محكمة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها بسبب خلافات أسرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار محمد، وعضوية المستشارين كمال الدين همام وشريف كلحى.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تورط المتهم فى قتل المجني عليه وزوجته وشقيقها، عمدًا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكين"، وما أن ظفر بهما حتي انهال عليهما بالطعنات، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهما، وكان ذلك إثر خلافات.

 


جرائم أسرية

خلافات أسرية

محكمة جنايات

نيابة شرق القاهرة

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