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"التموين" تفتتح مجمعا استهلاكيا جديدا بجنوب سيناء.. صور

السبت، 20 مارس 2021 01:38 م
"التموين" تفتتح مجمعا استهلاكيا جديدا بجنوب سيناء.. صور جانب من الافتتاح
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، المجمع الاستهلاكى، أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمحافظة جنوب سيناء.

 

واطمأن الوزير على توافر السلع التموينية، وكذلك السلع الحرة والأساسية وانتظام معدلات الصرف لكافة المواطنين.

 

ورافقه فى الافتتاح كل من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.

وزير-التموين-يطمأن-على-توافر-السلع
وزير التموين يطمأن على توافر السلع

 

وزير-التموين-يفتتج-المجمع-الاستهلاكى
وزير التموين يفتتج المجمع الاستهلاكى

 

جانب-من-الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

وزير-التموين-يتأكد-من-توافر-السبع
وزير التموين يتأكد من توافر السبع

 


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