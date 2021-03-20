التضامن: 89% من سيدات مصر يستفدن من خدمات ومبادرات الوزارة

ماجد تمراز

أكدت نرمين منصور مسؤول التخطيط ومتابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تهتم بالعديد من المشروعات التى تهتم بالمرأة وتوفر لها الرعاية، مشيرة إلى أن 89% من السيدات يستفدن من البرامج التي تنفذها الوزارة للمرأة، حيث يتم العمل من خلال 4 محاور وهم الحماية والرعاية والتمكين والتوعية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "تم إنشاء مراكز استضافة للمرأة المعنفة لحمايتها ويتم توفير كل وسائل الدعم الصحي والنفسي، ويتم ذلك من خلال شقين، إما تحصل على الخدمة وتذهب أو تستقر داخل المركز، وهم عددهم 8 مراكز وفي 8 محافظات، ويتم تقديم الخدمات على أعلى مستوى بها".

وقال: "الرعاية تغطي النساء المعنفات وغير المعنفات، حيث يتم توفير مراكز للمرأة العاملة، ويتم توفير وجبات أطعمة ومعونات منازل، وتوفير احتياجاتها كإمرأة عاملة وهم 43 مركزا على مستوى 24 محافظة، وتستهدف المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وتلك المراكز لها فاعلية كبيرة، كما تم توفير برنامج الـ 1000 يوم ويستهدف الأمهات من لديهن أطفال أقل 3 سنوات، ويتم منحهم سلة غذائية بمقدار 100 جنيه والخدمة تكون مشروطة بان يحافظوا على تنظيم الأسرة".

وتابعت: "لدينا جيش من الرائدات الاجتماعيات يمكنهم طرق الأبواب ولديهن القدرة على التنبؤ بالمشكلات والتعامل معها حال حدوثها خاصة وأنهن يتلقين تدريب حتى يتعايشوا مع المجتمع وحل مشكلات".

وأضافت: "نستهدف المرأة الريفية ويتم تنفيذ مشروعات 471 قرية من القرى الأكثر احتياجا والتي تحتاج إلى تنفيذ مشروعات، حيث يتم تمكين السيدات من خلال مشروعات إنتاجية تنموية، ويتم تنفيذها على أرض الواقع".