التضامن تطلق حملة لحماية المعنفات على مستوى الجمهورية

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة نيرمين منصور مسئول التخطيط ومتابعة المشروعات بوزارة التضامن، إن وزارة التضامن أطلقت طلق حملة لحماية المعنفات على مستوى الجمهورية، مضيفة أن هناك مراكز واستضافة للمرأة التى تتعرض للعنف فى جميع مراكز الجمهورية حتى يتم حل مشكلتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم عبر برنامجها التاسعة المذاع على قناة الأولى المصرية، أن هناك فريق التدخل السريع فى جميع المحافظات لاستقبال المرأة للمشاورة أو الإقامة، لا فتة إلى ان المراكز بها توفير كافة الرعاية الاجتماعية والصحية.

وتابعت أن المرأة تقيم معها حتى سن مفتوح والصبيان حتى سن 12 عاما ويتم إيداعه فى دور رعاية، والرعاية متواجدة منذ عام 2006، مؤكدا أن المراكز متواجدة فى القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنيا وبنى سويف وسوهاج.