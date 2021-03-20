الأم المثالية في بنى سويف: زوجى توفى وترك لى أبنائى وأصبحا طبيبين.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

قالت فاتن طاهر السيد، الأم المثالية ببنى سويف، توفى زوجى مصطفى عبد الصبور أحمد، وكان يعمل ضابط شرطة فى عام 1987، وترك لى ابنتى دينا مصطفى عمرها 6 أشهر وكنت حاملا فى شهر، وفى 16 يناير 1988 رزقت بابنى هشام الذى جاء إلى الدنيا ولم ير والده.

وأضافت الأم المثالية: بعد الإجراءات المتبعة من المجلس الحزبى وإجراءات المعاش عكفت على تربية أولادى وأصبح كل عملى تربية أولادى.

وذكرت الأم المثالية: كنت أعمل مأمور ضرائب عقارية بمصلحة الضرائب العقارية، وبدأت تمر السنوات وأولادى يكبرون وبدأت مصاعب الحياة تزيد والتحقت دينا ابنتى بكلية الطب البشرى بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينها معيدة بكلية الطب، وتخرج هشام ابنى فى كلية طب الأسنان والتحق بالعمل بوزارة الصحة.



الأم المثالية ببنى سويف وأبنائها



الأم المثالية ببنى سويف وابنتها