اليوم السابع
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الأم المثالية في الغربية: "ربيت 3 بنات تخرجن فى كلية الطب".. وسعيدة بتكريمي

السبت، 20 مارس 2021 01:55 م
الأم المثالية في الغربية: "ربيت 3 بنات تخرجن فى كلية الطب".. وسعيدة بتكريمي صبحية حسن المرسي الحبال الأم المثالية في محافظة الغربية
الغربية محمد طارق

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قالت صبحية حسن المرسي الحبال، الأم المثالية في محافظة الغربية والمقيمة بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا، إنها سعيدة بتكريمها واختيارها أما مثالية تعويضا لما قضته في تربية بناتها عن طريق مشروع بسيط بعد وفاة زوجها.

وأضافت الأم المثالية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زوجها توفي عام 2008 ، وكان مريضا بالفشل الكلوي وكانت تعمل لتساعد في قضاء احتياجات المنزل وبناتها، موضحة أن بعد وفاته أنتجت مشروع "تربية الطيور" على سطح المنزل، وكانت أكبر بناتها في العام الأول من كلية الطب والوسطي بالثانوية العامة والصغرى بالشهادة الإعدادية.
 
وأشارت إلى أن جميعهن حاليا حاصلات على شهادات عليا من كلية الطب والصيدلة وفخورة بعملها الذي جعلهن في هذه المكانه الكبيرة، مضيفة أن بناتها اشتركن فى المسابقة بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بدون علمها، وأنها سعيدة بتكريمها اليوم.

 


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