الأم المثالية في الغربية: "ربيت 3 بنات تخرجن فى كلية الطب".. وسعيدة بتكريمي

وأضافت الأم المثالية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زوجها توفي عام 2008 ، وكان مريضا بالفشل الكلوي وكانت تعمل لتساعد في قضاء احتياجات المنزل وبناتها، موضحة أن بعد وفاته أنتجت مشروع "تربية الطيور" على سطح المنزل، وكانت أكبر بناتها في العام الأول من كلية الطب والوسطي بالثانوية العامة والصغرى بالشهادة الإعدادية.

وأشارت إلى أن جميعهن حاليا حاصلات على شهادات عليا من كلية الطب والصيدلة وفخورة بعملها الذي جعلهن في هذه المكانه الكبيرة، مضيفة أن بناتها اشتركن فى المسابقة بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بدون علمها، وأنها سعيدة بتكريمها اليوم.