الأم المثالية بسوهاج: المرأة حصلت على كافة حقوقها فى عهد الرئيس السيسى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت وزارة التضامن، اليوم السبت، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية وكذلك الأم المثالية على الجمهورية، وأختارت وزارة التضامن أحلام فتحى عبداللطيف، الأم المثالية على مستوى محافظة سوهاج، وذلك تقديرا لمجهودها على مدار السنوات الماضية وتربية أبنائها لحصولهم على مؤهلات عليا، رغم وفاة زوجها فى حادث آليم وكان أبنها الأكبر بالمرحلة الثانوية والأصغر بالمرحلة الإعدادية .

وقالت أحلام في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إننى لم أتقدم لنيل هذا الشرف بل أن أبنه عمى هيام عبدالراضى هى من قامت بالتقديم لى ولم أكن أعلم شيء ولم أكن أحلم أو أفكر حتى أن أحصل على هذا الشرف العظيم وأن ألتقى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأننى أتقدم بخالص الشكر لشقيقتى هيام وأتقدم بالشكر لوزيرة التضامن الإجتماعى.

وأشارت أحلام أن المرأة في عهد الرئيس السيسى حصلت على إهتمام غير مسبوق، والمرأة الصعيدية أصبحت في بؤرة الاهتمام بعد أن كانت في دائرة التهميش، وأننى مهما قلت لن أفى الرئيس عبدالفتاح السيسى حقه لما يقدمه للمرأة المصرية.

وأنهت الأم المثالية تصريحاتها قائلا إننى أناشد كل أم مصرية أن تبذل أقصى ما لديها والأ تيأس أبدا ولا تبخل بشئ في سبيل تربية أولادها من أجل إستخراج جيل صالح لنفسه ولوطنه.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هيام عبدالراضى، أبنة عم الأم المثالية بمحافظة سوهاج، أن أبنة عمى كانت ترفض تماما أى مساعدة من أجل تربية أولادها ووضعت على عاتقها أن تسعى من أجل أن يصبحوا شيئا فى المجتمع بعد أن فقدت زوجها في حادث اليم وأننى لم أجد شيء أقدمه لها إلا عن طريق عرض قصة كفاحها وتقديمها لوزارة التضامن الأجتماعى ونظرا لأنها تسعى دائما فى قضاء حوائج الناس أكرمها الله بهذا التكريم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأمام مصر كلها.