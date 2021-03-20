الأم المثالية بالشرقية.. "سمية توفي زوجها في عز شبابها وربت ضابطين"

الشرقية - إيمان مهنى

استحقت السيدة سمية عمر من مدينة الزقازيق لقب الأم المثالية لعام 2021، فهي مثال للقوة والإرادة، ونجحت في العبور بأبنائها إلى بر الأمان بعد وفاة الزوج وهي في عز شبابها .

السيدة سمية عمر علي دبل 57 سنة حاصلة على ليسانس دراسات إنسانية وتعمل بالشئون الإدارية بمجلس المدينة، وتوفي زوجها بعد 7 سنوات إثر معاناته مع مرض الفشل الكلوى، وأطفالها الابنة الكبري 6 سنوات والابن عامين ونصف، ولم تستطع الحصول على ميراثها لإعالة أطفالها، فقررت مواجهة التحديات والعمل ببيع الأدوات المنزلية والمفروشات لتوفير النفقات الأسرية، ثم عملت مؤقتا بالوحدة المحلية، حتى عينت موظفة بمجلس المدنية، وصبرت حتي تخرجت الابنة فى كلية التمريض والتحقت بكلية الضباط المتخصصين وحاليا برتبة نقيب، أما الابن تخرج فى كلية الحقوق والتحق بأكاديمية الشرطة .

ولم يتوقف عطاء الست سمية علي أبنائها، بل تكفلت بشقيقتها وهي من ذوي الهمم. وكانت من السيدات اللاتى يبادرن بالمشاركة المجتمعية والجمعيات الخيرية لمساعدة الغير.



