الأم المثالية بالشرقية.. السيدة آمال والدة أحمد الشاذلى شهيد ضحى بروحه فداء للكتيبة

الشرقية - إيمان مهنى

استحقت السيدة آمال محمد عبد العزيز ابنه قرية الأشراف بمركز الزقازيق فى الشرقية، لقب الأم المثالية لعام 2021، لأم الشهيد.

والسيدة آمال محمد هى والدة النقيب احتياط أحمد الشاذلى، واحد من أبناء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، الذى استشهد فى مارس 2018.

والشهيد النقيب أحمد الشاذلى كان ضمن قوة الكتيبة 103 استطلاع بمحافظة الإسماعيلية، وفور بداية العملية الشاملة، لبى نداء الوطن، وسافر إلى سيناء، للمشاركة فى العملية الشاملة، ولم يخبر أسرته لعدم رغبته فى شعورهم بالقلق عليه، وشارك فى حملات العملية الشاملة لتطهير سيناء من التكفيريين.

وأثناء تسلل تكفيرى يرتدى حزاما ناسفا، للكتيبة 103 ووصل ناحية عنبر المجندين لتفجير نفسه، انتبه الضابط البطل إليه وهرع من السيارة وأطلق عليه الرصاص، فانفجر الحزام الناسف، وأصيب الضابط بشظية فى الرأس، ليُنقل لمستشفى المعادى، وتصعد روحه إلى خالقها على أثر إصابته.

وكان قدوته العقيد الشهيد أحمد منسى، وتأثر وحزن كثيرا يوم استشهاده وكان دائما يقول إنه يتمنى أن ينال الشهادة مثله، ويزف فى جنازته مثله.

وكانت آخر تدوينة للشهيد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى: "سيناء أبطالك معاكى لآخر نفس مش هيسبوكى، يارب اكتب لى الشهادة كما كتبتها لاخواتى، وأتمنى من الله أن يعجل موعد لقائه فللحبيب اشتياق وللجنة مذاق، فعندما يحين الموعد فإن الأقدار ستوقف حتى يكتب الشهادة".



السيدة آمال محمد عبد العزيز