الأم المثالية بالبحيرة.. توفى زوجها منذ 26 عاما فربت 3 أبناء تخرجوا فى كليات قمة

البحيرة - فريق المحافظات

وسط الريف المصرى في خربتا التابعة لقرية دست الأشراف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظه البحيرة، خرجت الحاجة أنعام عبد الرازق هاشم مسلم، الأم المثالية بمحافظة البحيرة لعام 2021، بعد أن قدم نجلها الأصغر أوراق اشتراكها فى المسابقة، حيث عانت لأكثر من 26 عاما بدون زوجها لتربى أبناءها تربية سليمة.

وقالت الحاجة إنعام، إنها تفاجأت باختيارها الأم المثالية لمحافظة البحيرة لأنها لم تكن تعلم أن ابنها قدم أوراقها في المسابقة وفوجئت بأن نجلها الأصغر هو من تقدم لها في المسابقة، مشيرة إلى أن زوجها توفى وترك لها أرضا صغيرة ومحلات فى المنزل، أجرتها للبعض من أجل الإنفاق على أبنائها.

وأضافت الحاجة إنعام، أن زوجها توفى عام 1994 وترك لها ثلاثه أبناء أكبرهم سلمى وكان عمرها 7 سنوات حين ذاك، والتى تخرجت من كلية الصيدلة جامعه الإسكندرية، والابن عبد السلام "طب القصر العيني"، وعبد الرحمن طالب بكليه العلوم جامعة الاسكندرية، وترك لها معاش صغير، فاستطاعت رغم الظروف أن تساعد اولادها على التخرج فى أرقى الكليات.