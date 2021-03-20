الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات

وقعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والذي مثله فى التوقيع الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، يأتى ذلك تتويجًا للنجاح الذى حققه برنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذى انتهى منذ بضعة أيام.
شهد التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات و أعضاء المجلس، ويأتى توقيع البروتوكول استكمالا للشراكة التي انطلقت شرارتها ببداية البرنامج التدريبي، ولتصبح الأكاديمية الوطنية للتدريب هي الشريك الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات في تطوير العنصر البشري.
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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