"الأقصر" تعلن تفاصيل منظومة النمو العمرانى والتصدى للعشوائيات فى إطار المحافظة

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار سعى الدولة لتنظيم وضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى لظاهرة العشوائيات، تهدف منظومة تراخيص البناء الجديدة، إلى تخفيف إجراءات استخراج التراخيص، وسوف تسهل الكثير على المواطنين وتقلل التعامل بين المواطن وبين الجهات الحكومية، بما يحقق حوكمة منظومة البناء فى إطار واضح وفق القانون والأكواد الهندسية.

وأوضحت إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، أن أهم ما يميز منظومة التراخيص الجديد هو تقليل مدة إصدار تراخيص البناء، وتطبيق منظومة البناء الجديدة من خلال الجامعات، حيث إن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم أعمال الأعمال فى الآلية الجديدة الخاصة بإصدار تراخيص البناء، وسيصبح التعامل إلكترونيًا، ودور المواطن فقط تقديم الطلب إلى الحكومة الإلكترونية الخاصة بكل مدينة.

وأكدت إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أن منظومة البناء الجديدة سوف تسهل الكثير على المواطنين وتخفف عنهم الأعباء البدنية والمالية خاصة مع تطبيق منظومة التحول الرقمى حيث التعامل إلكترونيًا ولا يسمح مرة أخرى بتسليم المواطن لنهج غير منتظم إداريًا بالوحدات المحلية، حيث يعمل المواطن تحت منظومة آمنة ويقوم بدفع الرسوم طبقا لمنظومة معتمدة، ومن أهم سمات و مميزات المنظومة الجديدة الالتزام بالأكواد المصرية وخطوط التنظيم المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة حتى نصل إلى عمران منضبط، والتصدى لظاهرة العشوائيات، علما بأنه سيتم اتخاذ خطوات تجريبية قبل تعميمها.

وقالت محافظة الأقصر، إنه حرصا على مصلحة المواطنين ولضبط منظومة العمران سيتم استمرار أعمال التراخيص بالمدن والقرى والعزب واستمرار البناء حتى الدور الرابع.