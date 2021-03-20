اعترافات عاطل يتاجر فى المخدرات: احترفت تصنيع الأسرتوكس وأبيعه بالمطرية

كتب عبد الله محمود

أعترف عاطل بالمطرية، لرجال المباحث، بأنه يتاجر فى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الأستروكس بعد تصنيعه، مؤكدا بعد القبض عليه، أنه اتخذ من منطقة المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث يقوم بتصنيع "الأستروكس" مستخدما "نبات البردقوش"، ويضيف إليه كمية من عدة عقاقير مخدرة.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، بالإضافة إلى إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت القضية أثناء مرور ضباط مباحث المطرية، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط عاطل، بحوزته على كمية من مخدر "الأستروكس".

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنه قام بتصنيع هذه المواد المخدرة بطريقته، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه.