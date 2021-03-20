اعترافات زعيمة عصابة مصر الجديدة: استعنت بعاطلين لسرقة أموال صديقى بالإكراه

كتب عبد الرحمن سيد

اعترفت سيدة لرجال المباحث، بعد القبض عليها وعاطلين بمصر الجديدة، بأنها استعانت بالعاطلين لممارسة السرقة بالإكراه، نظرا لمرورها بضائقة مالية، وأنها اختارت ضحيتها الأخيرة من بين أصدقائها، بعد علمها بأن بحوزته أموال.

وأوضحت المتهمة، أنها استدرجت صديقها، وعندما توقف بسيارته، استقلتها والعاطلين معه واستولوا منه على أمواله بالقوة.

كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة لتفقد الحالة الأمنية، حيث استغاث بها أحد المواطنين، وأقر بأنه حال توقفه بسيارته فوجئ بسيدة يعرفها ورجلان يستقلون معه سيارته ويهددونه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحد الرجلين ويستولون منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الشخصية كرهاً عنه، ثم لاذوا بالفرار.

توصلت التحريات إلى أن السيدة مقيمة بمنطقة مصر الجديدة واستعانت بعاطلين لسرقة صديقها على النحو الذى أدلى به المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات داهمت قوة المتهمين الثلاثة وألقت القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبإرشادهم ضبط رجال المباحث المسروقات المستولى عليها فى مسكنهم كما ضبطوا ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بسرقته بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.