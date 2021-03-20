ابنة الأم المثالية فى المنوفية: والدتي كافحت 15 عاما بعد وفاة أبي لتربيتنا

المنوفية - محمد فتحى

قالت مريم عبد البحيرى الحاصلة على بكالوريوس كلية العلوم جامعة المنوفية، المقيمة بقرية العسالتة التابعة لمركز شبين الكوم، ابنة وفاء محمد عبد الله على، الحاصلة على جائزة الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، إن والدتها كافحت كثيرا مع والدها الذى أصيب بأورام وظلت بجواره أكثر من عامين داخل مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم، وكانت عينها لاترى النوم وهى جالسة بجواره سوى ساعتين أو ثلاثة طوال اليوم لشعوره بتعب شديد طوال الوقت.

وأضافت مريم: عقب وفاة والدى منذ 15 عاما كافحت والدتى كثيرا من أجل تربيتنا أنا وشقيقى محمد نقيب بالقوات المسلحة، ورفضت الزواج رغم تقدم العديد للزواج منها لأن عمرها عقب وفاة والدى كان 36 عاما، إلا أنها وهبت حياتها لتربيتنا والسهر على راحتى أنا وشقيقى.

وتحكى مريم قائلة: جلست يوما واحدا مع والدى المريض بسبب تعب والدتى وإجرائه عملية جراحية، إلا أننى لم أستطع إكمال اليوم ووقتها شعرت بتعب كبير من الذى تعيشه والدتى وقتها، وكان والدى لايستريح مع أحد سوى والدتى.

وذكرت: قررت التقديم لها فى مسابقة الأم المثالية لتكريمها، وكان لدى شعور كبير أنها ستحصل على الجائزة.