ابنة الأم المثالية بالإسكندرية: فرحة كبيرة ووالدتى ضحت وتستحق التكريم

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت وزارة التضامن عن فوز صباح أنور شنودة الجندى، من منطقة المنتزة شرق الإسكندرية بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وقالت رشا ابنة الأم المثالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن والدتها فى القاهره لتسلم الجائزة، والتي كانت مفاجئة لهم بفوزها.

وحول قصة كفاحها أكدت رشا: "أمى تعبت علينا وهى أرملة من عمر 25 سنة إلى أن ربتنا، ونحن 3 أشقاء رشا و شرين و هانى، انا حصلت على بكالوريوس تجارة وشقيقتى شرين غير متزوجة حصلت على بكالوريوس تربية وشقيقى هانى مهندس".

وحول التقدم للمسابقة قالت: "شقيقتى شرين أصرت على التقديم للمسابقة، وقامت بتوفير المستندات المطلوبة ولكن لم نكن نتوقع الفوز".

وأشارت إلى أن والدتها علمت بالنتيجة باتصال تليفونى من وزارة التضامن و كانت فرحة كبيرة بالفوز الذى لم نكن نتوقعه، وأكدت أن والدتها تستحق التكريم لما قامت به من تضحيات من أجلهم طوال سنوات عمرها.