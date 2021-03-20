إلغاء العرض العسكرى لعيد ميلاد الملكة إليزابيث للعام الثانى بسبب كورونا

إيهاب محمد

للعام الثانى على التوالى، أعلن قصر باكنجهام، إلغاء العرض العسكرى التقليدى الذى يقام سنويا بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتبلغ الملكة عامها الـ 95، فى 21 أبريل المقبل، وينظم لهذه المناسبة بشكل تقليدى فى يونيو من العام ذاته، عرضا عسكريا كبيرا فى وسط لندن يجمع مئات العسكريين والكثير من المتفرجين، وتحتفل الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، بمناسبة عيد ميلادها مرتين فى العام، الأولى يوم 21 أبريل، وهو تاريخ ميلادها الرسمى المثبت فى الوثائق، أما المرة الثانية فتكون حفل عيد ميلاد رسمى، ويكون خلال الأسبوع الثانى من شهر يونيو، وأول من بدأ هذا التقليد هو الملك البريطانى جورج الثانى العام 1748، وذلك بسبب الطقس الممطر والبارد الذى كان يصادف يوم عيد ميلاده الحقيقى.



صورة ارشيفية من عرض عسكرى سابق

ووفقا لما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، يبنى العرض على أصول من التحضيرات الحربية البريطانية، إذ يبرز خلالها الجنود الأعلام بوضوح ليتم التعرف إليهم وسط ضوضاء المعارك، وبدلا من هذا الحدث السنوى، فإنه من المقرر إقامة عرض في قصر ويندسور على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب لندن.

جدير بالذكر أن العرض العسكري قد ألغى في العام الماضى، واستبدل بحدث مختصر في قصر ويندسور، حيث تستخدمه الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، كحجر صحى منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا فى بريطانيا فى مارس 2020.

وقضى وباء فيروس كورونا على أكثر من 126 ألف شخص في بريطانيا، وهى من أكثر البلدان تضررا في أوروبا جراء الجائحة، وكان قد أعلن قصر باكنجهام عن تلقى الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، فى منتصف يناير العام الجارى، كما خرج الأمير فيليب، الثلاثاء، من مستشفى في لندن بعدما تلقى العلاج فترة شهر إثر إصابته بالتهاب ثم لمشكلة في القلب.