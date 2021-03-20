إعادة فتح شارع البطل أحمد عبد العزيز بعد السيطرة على حريق اندلع فى سيارة

كتب: عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في سيارة بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، بعدما تم الدفع بسيارة إطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على حريق السيارة دون وقوع إصابات.

وعقب السيطرة على الحريق، قام رجال المرور بسحب السيارة من وسط الطريق وفتحه امام حركة السيارات، وتواجد رجال المرور في المكان للعمل على تسيير حركة السيارات وتنظيمها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وتم الدفع بسيارة اطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق وتمت عملية إخماد حريق.