وأكد المكتب - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، اليوم /السبت/ - عدم وجود صفحات أو حسابات شخصية لوزيرة الخارجية الليبية على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن كل ما هو منشور بأسمها عبارة عن صفحات مزوّرة تنتحل شخصيتها، محذّرا من اتخاذها مصدراً للأخبار أو غير ذلك.