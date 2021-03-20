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نفى مكتب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ما نُسب إلى الوزيرة من تصريحات نُقلت عن صفحة مزوّرة بشأن ما سمِّي (تقديم برنامج عمل من الوزير إلى رئيس الوزراء).

وأكد المكتب - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، اليوم /السبت/ - عدم وجود صفحات أو حسابات شخصية لوزيرة الخارجية الليبية على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن كل ما هو منشور بأسمها عبارة عن صفحات مزوّرة تنتحل شخصيتها، محذّرا من اتخاذها مصدراً للأخبار أو غير ذلك.

يذكرأن، جدد وزير الدفاع الايطالى، لورينزو جويرينى، التأكيد على أن ليبيا "أولوية إستراتيجية" لبلاده، مشيرا إلى استمرار وزارة الدفاع الإيطالية في متابعة التعاون العسكري التقنى، ونوه وزير الدفاع الإيطالي -في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الإيطالية (إكي)- اليوم الجمعة، بأهمية التعاون العسكرى مع ليبيا ، ومد يد العون لدعم لمؤسساتها مع احترام السيادة الوطنية الليبية.