أعراض إعتام عدسة العين وأسباب الإصابة.. الشيخوخة والتدخين أبرز العوامل

ندى سليم

إعتام عدسة العين من أبرز أمراض العيون التي تصيب البعض، وهو يتسبب فى غشاوة غير مؤلمة في العدسة الداخلية للعين، نظرًا لأنها تمنع الضوء من المرور عبر العدسة، مما يؤثر على درجة وضوح الرؤية ويمكن أن يتطور إلى أن يسبب العمى بمرور الوقت.



اسباب اعتام عدسة العين وكيفية تشخصيها

وطبقا لتقرير نشر في موقع medicinen، فعندما يدخل الضوء إلى العين ويمر عبر العدسة، يؤثر على شبكية العين، والتي تنقل الإشارات البصرية عبر العصب البصري إلى عقلك، وهنا تحدث غشاوة العدسة.

وأرجع التقرير أسباب حدوث إعتام عدسة العين إلى عدة أسباب أهمها الشيخوخة والتي تكون في مقدمة أسباب الإصابة بها، والتدخين والإفراط في تناول الكحوليات والاصابة بمرض السكرى، والتعرض للشمس.

وتتعدد أعراض الإصابة بإعتام عدسة العين، إلا أن أكثرها شيوعًا هي رؤية صور ضبابية من أي مسافة، حيث يزداد إعتام العدسة سوءًا بمرور الوقت، ويصل ضوء أقل إلى الشبكية، مما يصعب على المصابين الرؤية والقيادة ليلاً.

وتعد حساسية الضوء هو عرض آخر لإعتام عدسة العين، فقد يكون من الصعب على الشخص المصاب بإعتام العدسة أن يرى في ضوء الشمس الساطع، بالإضافة أن تكون الرؤية المزدوجة عند النظر بعين واحدة من الأعراض أيضا.

ويمكن تشخيص إعتام عدسة العين عن طريق فحص العين، واجراء اختبار للرؤية وفحص لعينيك باستخدام مجهر المصباح الشقي، حيث يتم توسيع بؤبؤ العين باستخدام قطرات عين خاصة لتوفير رؤية أفضل للجزء الخلفي من عينك والتأكد من الإصابة أو عدمه.