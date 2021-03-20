أسلاك جهد عال تهدد حياة المارة بعزبة الثمانين بالشرقية.. ومجلس المدينة يستجيب

وقال عدد من الأهالى: إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى الكهرباء لوضع حل ولكن دون جدوى وأن الأمر أصبح يهدد حياتهم ويشكل خطورة كبيرة.

من جانبه، قال المهندس سامى معجل، رئيس مجلس ومدينة الحسينية، لـ"اليوم السابع"، إن مديرية الكهرباء وضعت هذه الأسلاك فى الاعتبار وسوف يتم عمل إحلال وتجديد لها واستبدالها بكابلات أرضية.