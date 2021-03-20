اليوم السابع
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أسلاك جهد عال تهدد حياة المارة بعزبة الثمانين بالشرقية.. ومجلس المدينة يستجيب

السبت، 20 مارس 2021 04:00 ص
أسلاك جهد عال تهدد حياة المارة بعزبة الثمانين بالشرقية.. ومجلس المدينة يستجيب أسلاك جهد عالى تهدد حياة أهالى عزبة الثمانين
الشرقية- فتحية الديب

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اشتكى عدد من أهالى عزبتى الثمانين والمدرسة التابعتين لقرية منشأة بشارة، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، من تضررهم الشديد من مرور أسلاك جهد 11 تمر من فوق مساكنهم وتمثل خطورة شديدة على حياتهم.

وقال عدد من الأهالى: إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى الكهرباء لوضع حل ولكن دون جدوى وأن الأمر أصبح يهدد حياتهم ويشكل خطورة كبيرة.

من جانبه، قال المهندس سامى معجل، رئيس مجلس ومدينة الحسينية، لـ"اليوم السابع"، إن مديرية الكهرباء وضعت هذه الأسلاك فى الاعتبار وسوف يتم عمل إحلال وتجديد لها واستبدالها بكابلات أرضية.

أسلاك جهد عالى تهدد حياة أهالى عزبة الثمانين (1)
 
أسلاك جهد عالى تهدد حياة أهالى عزبة الثمانين (2)
 
أسلاك جهد عالى تهدد حياة أهالى عزبة الثمانين (3)
 
أسلاك جهد عالى تهدد حياة أهالى عزبة الثمانين

 


عزبة الثمانين

الشرقية

مركز الحسينية

اخبار الشرقية

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