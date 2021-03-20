آخر فرصة للراغبين فى التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اليوم

كت أحمد عبد الهادى





وكان مجلس الدولة، بدأ الخميس 25 فبراير الماضى، فى تلقى طلبات التعيين وحدد موعدا ينتهى فى 20 مارس 2021، وفقما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.



وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها: يمثل اليوم السبت، اليوم الأخير فى المدة التى حددها مجلس الدولة ل تلقي طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد ، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020.وكان مجلس الدولة، بدأ الخميس 25 فبراير الماضى، فى تلقى طلبات التعيين وحدد موعدا ينتهى فى 20 مارس 2021، وفقما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

6- يجرى قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني على موقع مجلس الدولة خلال الفترة من الخميس 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.