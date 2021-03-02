5705 تلاميذ بالصف السادس الابتدائى يؤدون امتحانات نصف العام بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الثلاثاء، عن انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى بالوادى الجديد دون شكاوى حيث جرى تجهيز 151 لجنة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع المدارس حرصا على سلامة الجميع.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية و التعليم بالوادي الجديد، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 5705 تلاميذ وتلميذات بالمدارس الإبتدائية المختلفة بإدارات المحافظة الخمسة التعليمية، مشيرا أنه تم التأكيد الكامل على استعدادات اللجان لإستقبال الطلاب مع توفير المناخ والجو الهادئ لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد النيلي أن اليوم آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل بالمرحلة الابتدائية على أن تبدأ غدا الأربعاء إمتحانات النقل للصف الأول الإعدادى والخميس امتحانات الصف الثانى الإعدادى.

كما استأنفت المدارس امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى بالتعليم الفنى، حيث تقدم لآداء الإمتحانات نحو 2428 طالبا وطالبة، أمام 13 لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الخمس، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل جميع اللجان من أعمال تطهير وتعقيم وارتداء الجميع للكمامة فضلا عن التباعد والمسافات.

وفى سياق آخر يواصل طلاب مدارس التربية الخاصة، آداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى اليوم الثلاثاء، الإمتحانات تلاميذ الصفين السابع والثامن الإبتدائى وطلاب الصف الثانى الثانوى للصم وضعاف السمع، والصف الثانى الثانوى طلاب الدمج وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.

امتحانات نصف العام بالوادى الجديد