3 أعراض لـ فيروس كورونا يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

مع ظهور فيروس كورونا الجديد، استمرت أعراض الإصابة به في الزيادة والتوسع، ما أدى إلى تعطيل حياة الملايين من الناس وقد زادت سلالات الفيروس الجديدة والمتحورة من المشاكل وسهلت انتشار الفيروس بشكل أسرع ومع ذلك، في حين أن بعض الأعراض خفيفة ويمكن علاجها في المنزل، إلا أن هناك علامات معينة لفيروس كورونا يمكن أن يكون لها عواقب مميتة ويجب معالجتها على الفور، وفقا لتقرير لموقع times of india.

علامات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا

بجانب الأعراض الثلاثة الكلاسيكية لكوفيد 19 وهي الحمى والسعال الجاف والإرهاق، هناك علامات شديدة أخرى لـ فيروس كورونا يمكن أن تكون مهددة للحياة ويجب معالجتها تحت إشراف طبي وتعد العلامات الثلاث لـ كورونا التي يمكن أن تكون قاتلة.

ضيق في التنفس

أفضل مقياس لمعرفة ما إذا كانت أعراض فيروس كورونا تتدهور هو ضيق التنفس المتفاقم والدرجة التي يمكنك عندها أداء الأنشطة اليومية العادية، مثل الغسيل، وارتداء الملابس، والطهي، والصعود على الدرج ويجب مراقبة الأكسجين في المنزل ويطلب أيضًا من المرضى طلب المساعدة الطبية لنفسه.

يُنظر أيضًا إلى عدم القدرة على تكوين جملة أو إكمال جملة كاملة دون التوقف لالتقاط الأنفاس أو الراحة كعلامة محتملة لعدوى كورونا الشديدة.

دوار أو فقدان للوعي مفاجئ





إذا شعر المرء بالدوار أو فقد الوعي بسبب الأعراض الأساسية لـ فيروس كورونا، فقد يكون هذا حرجًا أو خطيرًا، وهذه العلامات تعني أنك لم تعد تحصل على كمية كافية من الأكسجين ويمكن أن تكون تعاني من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي حالة تهدد الحياة وتتسم بالتهاب حاد في الرئة.

أعراض خفيفة أو شائعة لـفيروس كورونا

إلى جانب الأعراض الشديدة لكوفيد 19، تظل الأعراض الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها وهى:

- حمى

- سعال جاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- إعياء

- فقدان حاسة الشم والتذوق

طرق الوقاية من عدوى كورونا





يجب عليك الحفاظ على التباعد الاجتماعي في المناطق المزدحمة ويجب عليك ارتداء الأقنعة في جميع الأوقات اغسل أو عقم يديك في جميع الأوقات وطهر الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، وإذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا، فيجب عليك أولاً اختبار نفسك والعزل الصحى حتى يتم الكشف عن تقاريرك وتختبر سلبية للفيروس، بجانب شرب الكثير من السوائل واللجوء إلى نظام غذائي صحي.