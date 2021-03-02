13 نقطة إسعاف ضمن خطة " حياة كريمة " فى قرى كفر سعد بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

انتهى مرفق إسعاف دمياط ، برئاسة الدكتور هيثم المشد مدير مرفق الإسعاف ، من إعداد خطة العمل من خلال مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية وتوفير حياة مناسبة لأهالى هذه القرى.

وطالب مرفق الإسعاف بتوفير 13 نقطة إسعاف لخدمة القرى التى تم ضمها فى مبادرة " حياة كريمة " والتى تشمل 28 قرية بمركز كفر سعد ، على أن يتم توفير نقطة إسعاف بداخلها سيارة أوسيارتين إسعاف حسب المساحة المقترحة، ومهمات وغرفة إعاشة للعاملين ، وتخدم هذه النقاط القرى وتوابعها.

يذكر أن مبادرة " حياة كريمة " تخدم 28 قرية فى مركز كفر سعد، وكان من ضمن مطالب الأهالى توفير نقاط إسعاف خاصة أن بعض القرى تبعد عن تواجد مستشفى كفر سعد والوحدات الصحية.