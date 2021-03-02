116 ألف و325 طلبا للتصالح بمخالفات البناء بكفر الشيخ بقيمة 519 مليون جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 116 ألف و325 طلبا بقيمة 519 مليون و43 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له اليوم، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التى أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته.