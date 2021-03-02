103 محاضر مخالفات بالمخابز وضبط مصنعين "أعلاف وجبن" دون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى، غنيم محافظ بنى سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التى يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير" عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل التموين" بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها المديرية "فى الفترة من 20 إلى 28 فبراير الماضى"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التى تم تنفيذها على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط 103 مخالفات تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 24 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و21 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و14 محضرا لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و18 محضرا للتصرف فى 88 جوال دقيق مدعم،و 6 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس و5 محاضر عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، وعدد 4 محاضر تجميع أرغفة خبز بلدى مدعم بغرض إعادة بيعه فى السوق السوداء.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار، بينما تتم المتابعة اليومية على المطاحن والوقوف على الوارد ةالمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح وأخذ عينات وأرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

كما تمكنت الحملات من ضبط 470 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر ، وتحرير15 محاضر فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى تحرير 18 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار فى الأنشطة المختلفة ، و16 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل فى مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة ، فى حين تم ضبط مصنعى بدون ترخيص من الجهات المختصة أحدهما لإنتاج الأعلاف الحيوانية والآخر مصنع أجبان يقوم بوضع استيكرات تتضمن علامات تجارية غير خاصة بالمصنع فى محاولة لتضليل المستهلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الصدد.

بينما تم ضبط 3000 علبة سجائر بأحد المخازن للسجائر مجهولة المصدر ومهربة وغير مرخص بتداولها و450 علبة أخرى بأحد المحال التجارية، علاوة على 1250 كجم من ملح الطعام الفاسد، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مجال المواد البترولية تم تحريرمحضر لأحد المستودعات لقيامه بتجميع 100 أسطوانة منزلية لبيعها بالسوق السوداء ومحضر لاستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية فى الأغراض التجارية ومحضرين لمستودعات بوتاجاز تبين غلقهما أثناء مواعيد العمل، بينما تم الاستجابة الفورية للشكاوى الواردة بشأن قيام إحدى محطات البنزين بخلط البنزين بمواد أخرى حيث تم سحب عينات من المحطة وإرسالها إلى المعامل المختصة للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك خلال الحملات التى نفذتها المديرية وشملت المرور على جميع محطات البترول بالمحافظة للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات بالأسعار المقررة، فضلاً عن المرور بصفة دورية على مستودعات البوتاجاز ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد صدر القرار الوزارى رقم 16 لسنة 2021 بشأن التصفية الموسمية الأولى لعام 2021، حيث تم التنبيه على كافة إدارات ومكاتب التموين بضرورة التأكيد على المحلات والمنشآت التجارية بالحصول على الترخيص اللازم حال رغبتها الاشتراك فى الأوكازيون السنوى، وتم إصدار7 تصاريح للمشاركة فى الأوكازيون، ورصد 14 إعلان عن تصفية الموسمية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.