اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ولاية آلاسكا الأمريكية: طلبنا الحصول على 8900 جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:23 م
ولاية آلاسكا الأمريكية: طلبنا الحصول على 8900 جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية في ولاية آلاسكا الأمريكية، اليوم/ الثلاثاء/، أنها طلبت الحصول على 8900 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، المضاد لفيروس كورونا.
وأضافت السلطات في الولاية الأمريكية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - أنه سيتم تخصيص 3 آلاف لقاح للقبائل الأمريكية الأصلية.
وذكرت "سي إن إن"، أن "شراكة الصيدلة الفيدرالية" التابعة للولاية ستتلقى أيضاً جرعات اللقاح.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في ولاية آلاسكا يبلغ حوالي 58 ألف شخص.


ولاية ألاسكا

كورونا

لقاح كورونا

كورونا فى أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة