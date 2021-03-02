أعلنت السلطات الصحية في ولاية آلاسكا الأمريكية، اليوم/ الثلاثاء/، أنها طلبت الحصول على 8900 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، المضاد لفيروس كورونا.
وأضافت السلطات في الولاية الأمريكية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - أنه سيتم تخصيص 3 آلاف لقاح للقبائل الأمريكية الأصلية.
وذكرت "سي إن إن"، أن "شراكة الصيدلة الفيدرالية" التابعة للولاية ستتلقى أيضاً جرعات اللقاح.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في ولاية آلاسكا يبلغ حوالي 58 ألف شخص.
ولاية آلاسكا الأمريكية: طلبنا الحصول على 8900 جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:23 م
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الصحية في ولاية آلاسكا الأمريكية، اليوم/ الثلاثاء/، أنها طلبت الحصول على 8900 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، المضاد لفيروس كورونا.
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