وكيل "صحة قنا" يتابع حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

قنا صابر سعيد

تابع الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة قنا، وتأكد تواضروس، من تطعيم الأطفال وفقاً للخطة الموضوعة والعمل من منزل لمنزل ووضع العلامات الدالة على التطعيم على جميع المنازل التى بها أطفال وتم تطعيمهم.

وأشارت مديرية الصحة، إلى أن وكيل وزارة الصحة تابع مع المواطنين بالمنازل تطعيم أطفالهم ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، كما قام بالتأكد من التزام جميع الفرق الطبية بالخطة الموضوعة وتحقيق مستهدف كل فريق.

وكان قد أعلن الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه بالتنسيق مع اللواء أشرف غريب، محافظ قنا، تم وضع الخطة اللازمة استعدادا لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأوضح تواضروس، أن الحملة بدأت من يوم الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021، وتهدف الحملة إلى تطعيم 579188 طفل من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات سواء من المصريين وغير المصريين عن طريق الفم بطعم سابين أحادى التكافؤ نمط ( 2 ).

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة سوف تشن عن طريق 1183 فريق من الفرق الطبية سواء فرق ثابتة ومتحركة مدربة منتشرة فى جميع قرى ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور راجى على أن التطعيم للأطفال آمن وبالمجان مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للفرق الطبية والمواطنين.