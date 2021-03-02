وكيل زراعة الغربية يفوز برئاسة اتحاد المجالس الزراعية بالمحافظة

الغربية عادل ضرة

فاز المهندس محمد التركاوي القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بمنصب رئيس اتحاد المجالس الزراعية بالمحافظة، كما فاز المهندس عمرو مراد القائم بأعمال مدير عام الإرشاد، بمنصب سكرتير اتحاد المجالس الزراعية.

جاء ذلك خلال الإجتماع السنوى لاتحاد المجالس الزراعية بحضور المهندسة إكرام العدوي مدير عام إدارة المجالس الزراعية بالإدارة المركزية للإرشاد، وأماني خالد النادرى وكيل وزارة التضامن بالغربية، والمهندس مسعد متولى مديرعام التعاون الزراعى بالغربية، وعادل آل همسه البنك الزراعي المصرى، وسكرتير اتحاد المجالس الزراعية بكل مركز بالمحافظة، وعدد كبير من الفلاحين.