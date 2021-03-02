اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:52 م
خالد صلاح
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وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات النقل وتطبيق الإجراءات الوقائية بالمدارس

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:53 م
وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات النقل وتطبيق الإجراءات الوقائية بالمدارس عادل عثمان وكيل تعليم دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تابع عادل عثمان وكيل تعليم دمياط، اليوم، الثلاثاء، سير الامتحانات فى عدد من مدارس إدارتي عزبة البرج ودمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة المرحلة الابتدائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحانات بمدارس رأس البر الابتدائية، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أية شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس.

يأتى  ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير الامتحانات ومدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.


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