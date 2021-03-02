وكيل تعليم بورسعيد يتابع امتحانات النقل بمدرسة زينب الكفراوى التجارية للبنات

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة زينب ‏الكفراوى الثانوية التجارية للبنات ، لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية لصفوف ‏النقل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أن إجمالى عدد طلاب الصف الثانى الثانوى التجارى ‏بالمحافظة هو 5172 طالبا وطالبة، مقيدين فى 7 مدارس تجارية، مشددا على أن ‏الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا ‏المستجد.

وأضاف باهى، أنه تفقد مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات، حيث تؤدى ‏‏211 طالبة مقيدات بالصف الثانى امتحانى اللغة العربية والسكرتارية الأفرنجى ‏موزعين على 16 لجنة داخلية دون وجود شكاوى من صعوبة الأسئلة أو أى ‏مشكلات أخرى.‏

وقد شارك فى هذه الزيارة محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى، إيهاب عبد ‏المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، طارق محسن مدير إدارة التعليم ‏التجارى، المهندس مجدى كمال رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد ونائبه إيهاب حسين، وأمل رمضان مدير المدرسة.‏