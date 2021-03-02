اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم بورسعيد يتابع امتحانات النقل بمدرسة زينب الكفراوى التجارية للبنات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:01 م
وكيل تعليم بورسعيد يتابع امتحانات النقل بمدرسة زينب الكفراوى التجارية للبنات وكيل تعليم بورسعيد بمدرسة زينب الكفراوى
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة زينب ‏الكفراوى الثانوية التجارية للبنات ، لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية لصفوف ‏النقل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أن إجمالى عدد طلاب الصف الثانى الثانوى التجارى ‏بالمحافظة هو 5172 طالبا وطالبة، مقيدين فى 7 مدارس تجارية، مشددا على أن ‏الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا ‏المستجد.

وأضاف باهى، أنه تفقد مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات، حيث تؤدى ‏‏211 طالبة مقيدات بالصف الثانى امتحانى اللغة العربية والسكرتارية الأفرنجى ‏موزعين على 16 لجنة داخلية دون وجود شكاوى من صعوبة الأسئلة أو أى ‏مشكلات أخرى.‏

وقد شارك فى هذه الزيارة محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى، إيهاب عبد ‏المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، طارق محسن مدير إدارة التعليم ‏التجارى، المهندس مجدى كمال رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد ونائبه إيهاب حسين، وأمل رمضان مدير المدرسة.‏

 

 


بورسعيد

تعليم بورسعيد

زينب الكفراوي

التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسى الأول

وكيل تعليم بورسعيد

امتحانات صفوف النقل ببورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم بورسعيد: لا شكاوى أو اشتباه كورونا فى ثانى يوم لامتحانات أولى ثانوى

الإثنين، 01 مارس 2021 02:18 م

تعليم بورسعيد: محاضر جماعية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان

الأحد، 28 فبراير 2021 04:09 م

تعليم بورسعيد: تسجيل حالة اشتباه بفيروس كورونا فى اليوم الأول للامتحانات

السبت، 27 فبراير 2021 02:26 م

"تعليم بورسعيد": تطبيق الإجراءات الاحترازية على 5324 طالبا وطالبة.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 11:38 ص

"تعليم بورسعيد" تؤكد جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة