وكيل تعليم بورسعيد يتابع امتحانات النقل بمدرسة زينب الكفراوى التجارية للبنات

تفقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات ، لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية لصفوف النقل.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أن إجمالى عدد طلاب الصف الثانى الثانوى التجارى بالمحافظة هو 5172 طالبا وطالبة، مقيدين فى 7 مدارس تجارية، مشددا على أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف باهى، أنه تفقد مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات، حيث تؤدى 211 طالبة مقيدات بالصف الثانى امتحانى اللغة العربية والسكرتارية الأفرنجى موزعين على 16 لجنة داخلية دون وجود شكاوى من صعوبة الأسئلة أو أى مشكلات أخرى.
وقد شارك فى هذه الزيارة محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى، إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، طارق محسن مدير إدارة التعليم التجارى، المهندس مجدى كمال رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد ونائبه إيهاب حسين، وأمل رمضان مدير المدرسة.
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