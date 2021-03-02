وزير خارجية باكستان: الصين سترسل نصف مليون جرعة من لقاح كورونا للبلاد

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن الصين سترسل نصف مليون جرعة مزيد من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) إلى باكستان وذلك لتطعيم الخطوط الأمامية من العاملين الصحيين وكبار السن.
وجاءت تصريحات قريشي في حديثه لوسائل الإعلام عقب إطلاق الاحتفالات لإحياء الذكرى الـ70" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والصين اليوم"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية.
وأشار قريشي إلى أن الصين قد منحت باكستان 0.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" للخطوط الأمامية من العاملين الصحيين، مضيفا أن البلدين تعملان معاً للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وزير خارجية باكستان: الصين سترسل نصف مليون جرعة من لقاح كورونا للبلادالثلاثاء، 02 مارس 2021 06:56 م
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
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أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن الصين سترسل نصف مليون جرعة مزيد من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) إلى باكستان وذلك لتطعيم الخطوط الأمامية من العاملين الصحيين وكبار السن.
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