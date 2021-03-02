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وزير الصحة السعودى: التطعيم بلقاح كورونا شرطا رئيسيا للمشاركة فى الحج

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:18 ص
وزير الصحة السعودى: التطعيم بلقاح كورونا شرطا رئيسيا للمشاركة فى الحج موسم الحج- أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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وجه وزير الصحة بالمملكة العربية السودية الدكتور توفيق الربيعة، ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا «كوفيد ١٩» واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة في تعميم -وفقا لصحيفة «عكاظ»- "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام ١٤٤٢ وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة".

وشدد الدكتور الربيعة، على إلزامية أخذ لقاح كورونا كوفيد 19، للراغبين في المشاركة فى موسم الحج، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج.


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