وزير الدفاع الكويتى يبحث مع عدد من السفراء سبل تعزيز التعاون الثنائى

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، اليوم الثلاثاء، مع عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد كل على حدة سبل تعزيز التعاون الثنائي بین دولة الكویت والدول الشقیقة والصدیقة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه، تم خلال اللقاءات مع سفیر جمھوریة العراق المنھل الصافي وسفیر جمھوریة السنغال عمید السلك الدبلوماسي عبد الأحد إمباكي وسفیر مملكة إسبانیا میجیل أجیلار وسفیر الیابان ماساتو تاكاأوكا، مناقشة أھم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقلیمیة والدولیة.
وزير الدفاع الكويتى يبحث مع عدد من السفراء سبل تعزيز التعاون الثنائىالثلاثاء، 02 مارس 2021 10:30 م
وزير الدفاع الكويتى حمد جابر العلي الصباح
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، اليوم الثلاثاء، مع عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد كل على حدة سبل تعزيز التعاون الثنائي بین دولة الكویت والدول الشقیقة والصدیقة.
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