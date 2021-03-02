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وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على مدير الأمن الفيدرالى الروسى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:20 م
وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على مدير الأمن الفيدرالى الروسى وزاره الخزانة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على مدير الأمن الفيدرالى الروسى، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية فى جماعة الحوثى المدعومة من إيران فى اليمن متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية فى البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.

 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدى رئيس أركان القوات البحرية الحوثية وأحمد على أحسن الحمزى قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.

 

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكى فى البيان" تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية، إن هذين الشخصين يقودان القوات التى تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية فى اليمن".

 

 

 


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