واشنطن تتهم السلطات الروسية بتسميم المعارض نافالنى بغاز الأعصاب

كتب سمير حسنى

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن تقديراتنا الاستخباراتية خلصت إلى أن السلطات الروسية تقف وراء تسميم المعارض البارز أليكسي نافالني بغاز الأعصاب.

وأشار المسؤول الأمريكي فى تصريحات نقلتها محطات تلفزة، أن سياسة واشنطن تجاه روسيا ستكون مختلفة عن تلك التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة.، معلنا فرض عقوبات على كيانات وأفراد روس بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية نافالني.

وقال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن أي عقوبات أمريكية جديدة بسبب أسلوب التعامل مع المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني لن تحقق هدفها ولن تؤدي إلا إلى زيادة الاضطرابات في العلاقات المتوترة بالفعل.