اليوم السابع
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واشنطن تتهم السلطات الروسية بتسميم المعارض نافالنى بغاز الأعصاب

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:32 م
واشنطن تتهم السلطات الروسية بتسميم المعارض نافالنى بغاز الأعصاب المعارض الروسي البارز
كتب سمير حسنى

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قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن تقديراتنا الاستخباراتية خلصت إلى أن السلطات الروسية تقف وراء تسميم المعارض البارز أليكسي نافالني بغاز الأعصاب.

وأشار المسؤول الأمريكي فى تصريحات نقلتها محطات تلفزة، أن سياسة واشنطن تجاه روسيا ستكون مختلفة عن تلك التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة.، معلنا فرض عقوبات على كيانات وأفراد روس بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية نافالني.

وقال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن أي عقوبات أمريكية جديدة بسبب أسلوب التعامل مع المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني لن تحقق هدفها ولن تؤدي إلا إلى زيادة الاضطرابات في العلاقات المتوترة بالفعل.

وتوقع مصدران أمريكيان مطلعان على الأمر أن تعلن واشنطن اليوم على أقرب تقدير إجراءات لمعاقبة موسكو على تسميم نافالني. وينفي الكرملين أي دور له في مرض نافالني العام الماضي ويقول إنه لم يطلع على أي أدلة تؤكد تسميمه.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم إن موسكو سترد بالمثل على أي عقوبات أمريكية جديدة بسبب نافالني.

 


روسيا

نافالني

اليكس نافالني

غاز الاعصاب

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