اليوم السابع
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نيجيريا: مسلحون على صلة بـ "داعش" يهاجمون مركزا إغاثيا للأمم المتحدة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:54 ص
نيجيريا: مسلحون على صلة بـ "داعش" يهاجمون مركزا إغاثيا للأمم المتحدة الشرطة النيجيرية - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت مصادر أمنية وإغاثية، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين على صلة بتنظيم "داعش" شنوا هجوما على مركز إغاثي للأمم المتحدة في مدينة ديكوا شمال شرقي نيجيريا.

وقال مصدر عسكري ، في تصريحات أوردتها قناة " فرنسا 24 " إن عشرات المسلحين اجتاحوا مدينة ديكوا واقتحموا قاعدة عسكرية بعد أن فر العسكريون منها، وفي هجوم متزامن أضرموا النار في مركز إغاثي تابع للأمم المتحدة مما أدى لاحتراقه بالكامل.

وأَضاف أن الجيش أرسل تعزيزات من بلدة مارتي الواقعة على بعد 40 كيلومترا للمساعدة في فك الحصار عن موظفي الإغاثة، وأن "طائرتين مقاتلتين وطائرة هليكوبتر حربية تقدم إسنادا جويا لإبعاد الإرهابيين عن المركز الإنساني المحترق".

يشار إلى أن الهجوم نفذه مسلحون على صلة بتنظيم "داعش في غرب إفريقيا" المنشق عن "بوكو حرام" منذ عام 2016، والذي أصبح يمثل أكبر تنظيم متشدد في نيجيريا.


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داعش فى نيجيريا

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