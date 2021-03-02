اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:49 م
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نيجيريا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:14 م
نيجيريا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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تسلمت نيجيريا اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من لقاح الوقاية من مرض كوفيد-19 في إطار مبادرة اللقاحات الدولية (كوفاكس)، وذلك إيذانا ببدء برنامج التطعيم في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وتسلمت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة 3.92 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا.

ونيجيريا هي ثالث دولة في غرب أفريقيا تتلقى جرعات عبر مبادرة كوفاكس بعد غانا وساحل العاج اللتين بدأتا حملات تطعيم.

وكان عشرات من المسؤولين النيجريين الذين يضعون الكمامات في استقبال الطائرة التي نقلت الشحنة على مدرج مطار أبوجا.

وتهدف الحكومة إلى البدء بتطعيم العاملين في الصفوف الأمامية من أفراد الطاقم الطبي في أبوجا يوم الخامس من مارس ويليهم القادة الاستراتيجيون يوم الثامن من مارس.

وقال بوص مصطفى رئيس قوة المهمات المكلفة من الرئاسة بمكافحة جائحة كورونا إن الحكومة من المتوقع أن تتسلم 84 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا عبر مبادرة كوفاكس العام الحالي وهو ما يكفي لتطعيم 20 بالمئة من السكان.

وتهدف مبادرة كوفاكس، التي يقودها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كشريك منفذ، إلى توزيع مليوني جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية العام.

 


مطار أبوجا

نيجيريا

كورونا

لقاح كورونا

مبادرة كوفاكس

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