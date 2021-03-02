نوفافاكس تتوقع موافقة FDA على لقاحها المضاد لكورونا مايو المقبل

كتبت فاطمة خليل

قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفافاكس Novavax الأمريكية، ستانلي إرك، إن إدارة الغذاء والدواء "FDA" قد تصرح بلقاح كورونا من Novavax للاستخدام في حالات الطوارئ في وقت مبكر من شهر مايو، وتأمل الشركة أن تسمح لها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بيانات من تجربتها السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة عندما تقدم طلبًا لاستخدام الطوارئ في وقت لاحق من هذا العام.

وقال إرك إن المرحلة الثالثة من تجربة لقاح نوفافاكس في الولايات المتحدة لا تزال جارية، بمشاركة 30 ألف مشارك، وأضاف أن الشركة تأمل أن تسمح لها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بيانات من تجربتها السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة عندما تقدم طلبًا لاستخدام الطوارئ في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لشبكة CNBC.

ومن المرجح أن يقوم المنظمون الصحيون في المملكة المتحدة بمراجعة اللقاح في أبريل، تليها إدارة الغذاء والدواء "على الأرجح بعد شهر من ذلك.

وقال إنه يمكن تأجيل هذا الجدول الزمني لمدة شهر أو شهرين إذا اختارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية انتظار بيانات التجارب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

نوفافاكس من بين عدة شركات تعمل على تطوير لقاحات لمكافحة الفيروس، الذي أصاب أكثر من 114 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 2.53 مليون حتى أمس الاثنين، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

تم ترخيص ثلاثة لقاحات - من شركة Pfizer و Moderna و Johnson & Johnson - للاستخدام في الولايات المتحدة حتى الآن.

في أواخر يناير، أصدرت Novavax نتائج من بيانات المرحلة الثالثة التجريبية في المملكة المتحدة ، والتي أظهرت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 89.3 ٪ بشكل عام، على الرغم من أنه أقل فعالية قليلاً ضد B.1.1.7 ، السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة، وB.1.351 ، تم اكتشاف السلالة لأول مرة في جنوب إفريقيا.

لدى Novavax صفقة مع حكومة الولايات المتحدة لتزويد 110 ملايين جرعة وقال إرك إن الشركة قد تكمل هذه الشحنات في يونيو أو يوليو.

قال إرك إنه إذا تمت الموافقة على لقاح الشركة في الولايات المتحدة، فإنه لا يقلق بشأن الطلب عليه، على الرغم من توزيع ثلاثة لقاحات بالفعل على نطاق واسع.

وأضاف قائلاً: "هناك حاجة كبيرة للقاح في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن الشركة لديها التزامات بتوفير 200 مليون جرعة في أماكن أخرى.