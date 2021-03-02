نتنياهو يقرر فتح المطاعم والمدارس الأحد المقبل رغم ارتفاع إصابات كورونا

كتب - هاشم الفخرانى

قررت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على عودة التعليم بالمرحلة الابتدائية وفتح المطاعم والمقاهى وغرف الطعام فى الفنادق الأحد القادم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرار نتنياهو جاء فى وقت ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل، وخاصة فى الأوساط التعليمية، حيث تم إغلاق 6 مدارس فى عدد من المدن.

وأوضح وزير الصحة الإسرائيلى يولى ادلشتاين أن وضع انتشار الفيروس سيرتفع خلال الأسابيع القادمة بسبب مخالفة التعليمات فى عيد "المساخر" لكنه أكد بشده أنه "لن يكون إغلاق هناك فى عيد الفصح القادم".

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4624 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة بنسبة إيجابية بلغت 5.2%، بعد إجراء 90751 اختبار فحص.

وذكرة الوزارة أنه يوجد فى إسرائيل 39190 حالة نشطة للوباء و729 مريضا فى حالة خطيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 5779 حالة منذ تفشى الوباء فى البلاد.