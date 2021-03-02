اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة السادات يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:14 ص
نائب رئيس جامعة السادات يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول جولة نائب رئيس جامعة السادات على لجان الامتحانات
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات للفصل الدراسى الأول بكلية الحقوق بالجامعة، واستقبلته الدكتورة سحر عبد الستار، عميد كلية الحقوق .

وبدأ نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، جولته على اللجان يرافقه الدكتور طارق معاذ مدير التعليم الفنى بالجامعة، لمتابعة حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين وجميع العاملين داخل اللجان بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل لجان الامتحانات وارتداء الكمامة للجميع حرصا على سلامة الطلاب.

وكان الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية، قد تفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى، حيث توجه لكليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى والحقوق، للتأكد من سير عملية الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، حيث تفقد رئيس الحامعة بوابات التطهير وتوافر المطهرات المناسبة بكل الكليات وإتمام عملية تطهير الكليات وقاعات النمتحانات بعد انتهاء الامتحانات.


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