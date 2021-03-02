مواطنون ورجال شرطة ينقذون قطيع أغنام من الغرق فى نهر جليدى بالصين.. فيديو

كتب إيهاب محمد

تسببت البرودة الشديدة فى تجمد بعض الأنهار في الصين، وتكوين طبقات من الثلوج السطحية الرقيقة في بعض المناطق، ونتيجة لذلك انخدعت بعض الحيوانات وحاولت المرور فوقها، لكن سمك طبقات الثلج الصغيرة جعلتها غير مستقرة تحت أقدام تلك الحيوانات، وحدث ذلك مع قطيع من الأغنام كان يحاول عبور نهر جليدى قبل سقوط عشرات الأغنام في الماء المتجمد.

سقطت عشرات الأغنام في نهر جليدي وظلت تحاول الخروج منه، ولكن الجليد المحيط بالأغنام أبقاها عالقة لا تستطيع التحرك. يقوم رجال الشرطة ومجموعة من المارة بتشكيل فريقا لإنقاذ الأغنام. وفي أقل من نصف ساعة، تم نقل الأغنام إلى الحظيرة. pic.twitter.com/9ky8ptHWqG — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 1, 2021

وحاولت الأغنام الخروج من النهر المتجمد دون جدوى، حتى تمكن مجموعة من المارة ورجال الشرطة من تشكيل فريق إنقاذ لإخراج تلك الأغنام، وفقا لما نشره حساب شبكة تلفزيون الصين الدولية على "تويتر"، ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظات عمل فريق الإنقاذ الذي تمكن من إنقاذ تلك الأغنام خلال نصف ساعة.



رجال الشرطة ينقذون الخرفان



نقل الخرفان من المياة

وتشهد الصين حاليا انخفاض شديد فى درجات الحرارة وسط صقيع قارس مع حرارة تبلغ 18 درجة مئوية تحت الصفر، ويتجه البعض نحو البحيرات المتجمدة لسحب الكتل الثلجية الضخمة لإعادة استخدامها مرة أخرى كما جرت العادة سنوياً وتعد مهنة تقطيع الجليد مهنة قديمة فى المجتمع الصينى يتوارثها الأجيال، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء الصين.