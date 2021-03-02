منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يفوز بنهائى دورى المصالح الحكومية.. صور

الفيوم _ رباب الجالى

فاز منتخب العاملين بجامعة الفيوم لكرة القدم بنهائي دورى المصالح الحكومية لخماسيات كرة القدم وذلك بعد الفوز اليوم الثلاثاء الموافق 2021/3/2 على منتخب قطاع العاملين بالسنترال بنتيجة 4-1 وحصوله على كأس البطولة، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

وبحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأعضاء اللجنة الرياضية، وعدد من العاملين بالجامعة، قام الدكتور محمد عماد بتكريم الفريق وتسليمه كأس البطولة، وميداليات المركز الأول، وشهادات تقديرية للاعبين والجهاز الفني.

وتقدم الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية وأعضاء اللجنة، هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة، وعمرو عبد الفتاح ماضي، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وأحمد عبد الفتاح، مدير عام المشتريات والمخازن، والكابتن محمد عبد الله فهمي المشرف على الفريق، والكابتن أحمد محمد عبد الباقي مدرب الفريق، ومنى قلة وأحمد فوزي، بإدارة الجامعة، بأسمى آيات التهنئة لمنتخب الجامعة بالفوز والحصول على كأس البطولة.



منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يفوز بدورى المصالح الحكومية



منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يفوز بدورى المصالح الحكومية



منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يفوز بدورى المصالح الحكومية



منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يفوز بدورى المصالح الحكومية



منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يفوز بدورى المصالح الحكومية