بانكوك (أ ش أ)

أعلنت مصادر تايلاندية إن امرأة قتلت وأصيب 4 أشخاص بالرصاص إثر حادث إطلاق النار وقع أثناء مراسم جنازة فى ولاية راتشابورى بتايلاند، وأفادت المصادر - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الأخبارية - بأن الضحية كانت مرشحة لمنصب رئيس بلدية في الانتخابات الإقليمية التي ستجري في البلاد يوم 28 من الشهر الجاري، مضيفة أن الجرحى الثلاثة هم المرشحون الآخرون في نفس الانتخابات والجريح الرابع هو أحد الموظفين المحليين.