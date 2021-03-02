دمشق (أ ش أ)

قُتل شخص وأصيب 3 آخرون، جراء اعتداء مجموعة ارهابية على رعاة أغنام شرق بلدة الرهجان التابعة لمنطقة السلمية بريف حماة الشرقى، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، أن مجموعة إرهابية شنت هجوماً على رعاة الأغنام في حوينة الدبارة التابعة لمنطقة الرهجان بريف السلمية الشرقي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين وهم من رعاة الأغنام إضافة إلى سرقة وقتل 400 رأس من الأغنام.

يذكر أن قوات تركية،استولت الاثنين، على كابلات الهواتف الأرضية التى تربط مدينة رأس العين بريفها الجنوبي بريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.