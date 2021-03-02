وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة في الساعة الثانية عشرة و 21 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم السبت 29 رجب الحالي، الموافق 13 مارس الحالي (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب الشمس في يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين 5-8 دقائق، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 1-17 دقيقة، ماعدا طهران بإيران فيغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.