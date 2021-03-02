مصرع 21 شخصا في سقوط حافلة فى واد ببوليفيا

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أكدت الشرطة البوليفية الثلاثاء، مصرع 21 شخصا على الأقل في حادث سقوط حافلة ركاب في واد من ارتفاع 70 مترا.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية - إن "الحافلة كان يستقلها على الأقل 45 راكبا ، ومن المحتمل أن رجال الإنقاذ لم يعثروا على جميع جثث الضحايا".

وأشارت إلى استمرار أعمال الإنقاذ حيث يتوقع العثور على المزيد من الضحايا عقب رفع الحافلة من موقع الحادث.