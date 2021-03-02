مصرع 21 شخصا في سقوط حافلة فى واد ببوليفيا

أكدت الشرطة البوليفية الثلاثاء، مصرع 21 شخصا على الأقل في حادث سقوط حافلة ركاب في واد من ارتفاع 70 مترا.
وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية - إن "الحافلة كان يستقلها على الأقل 45 راكبا ، ومن المحتمل أن رجال الإنقاذ لم يعثروا على جميع جثث الضحايا".
وأشارت إلى استمرار أعمال الإنقاذ حيث يتوقع العثور على المزيد من الضحايا عقب رفع الحافلة من موقع الحادث.
مصرع 21 شخصا في سقوط حافلة فى واد ببوليفياالثلاثاء، 02 مارس 2021 07:32 م
شرطة بوليفيا - أرشيفية
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أكدت الشرطة البوليفية الثلاثاء، مصرع 21 شخصا على الأقل في حادث سقوط حافلة ركاب في واد من ارتفاع 70 مترا.
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