اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:50 م
خالد صلاح
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مصرع 21 شخصا في سقوط حافلة فى واد ببوليفيا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:32 م
مصرع 21 شخصا في سقوط حافلة فى واد ببوليفيا شرطة بوليفيا - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت الشرطة البوليفية الثلاثاء، مصرع 21 شخصا على الأقل في حادث سقوط حافلة ركاب في واد من ارتفاع 70 مترا.
وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية - إن "الحافلة كان يستقلها على الأقل 45 راكبا ، ومن المحتمل أن رجال الإنقاذ لم يعثروا على جميع جثث الضحايا".
وأشارت إلى استمرار أعمال الإنقاذ حيث يتوقع العثور على المزيد من الضحايا عقب رفع الحافلة من موقع الحادث.


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