اليوم السابع
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مصرع 11 عاملا بانهيار منجم للذهب فى بوركينا فاسو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:00 ص
مصرع 11 عاملا بانهيار منجم للذهب فى بوركينا فاسو بوركينا فاسو - أرشيفية
وكالات

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ذكرت السلطات المحلية في إقليم بام شمالي بوركينا فاسو، أن 11 عاملا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة انهيارات أرضية في منجم للتنقيب عن الذهب.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "موقعا لتعدين الذهب يقع في إقليم بام شهد سلسلة من الانهيارات الأرضية بسبب استخدام المتفجرات في عمليات التنقيب.

وأضافت: "تم انتشال عدد من الجثث خلال عمليات البحث، التي توقفت في ظل مخاوف من حدوث انهيارات أرضية أخرى".

وشهدت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا طفرة في التعدين خلال العقد الماضي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أنها أنتجت ما يقارب الـ60 طنا من المعدن النفيس، بزيادة حوالي 20 % مقارنة بالعام السابق.

 

بوركينا فاسو

انهيار منجم فى بوركينا فاسو

إقليم بام

انهيارات أرضية

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