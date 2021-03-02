مصرع 11 عاملا بانهيار منجم للذهب فى بوركينا فاسو

وكالات

ذكرت السلطات المحلية في إقليم بام شمالي بوركينا فاسو، أن 11 عاملا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة انهيارات أرضية في منجم للتنقيب عن الذهب.

وأضافت: "تم انتشال عدد من الجثث خلال عمليات البحث، التي توقفت في ظل مخاوف من حدوث انهيارات أرضية أخرى".

وشهدت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا طفرة في التعدين خلال العقد الماضي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أنها أنتجت ما يقارب الـ60 طنا من المعدن النفيس، بزيادة حوالي 20 % مقارنة بالعام السابق.