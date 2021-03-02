مصرع طفلة وإصابة 12 فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 12 شخصا فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرى نقل أعلى كوبرى أجا على طريق المنصورة أجا، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وعلى الفور وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية برفع حالة الطوارئ واستقبال المصابين.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة أجا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزى، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وفحص الحالات.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث أنه نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وجارى رفع آثار الحادث من على الطريق وتسير حركة المرور مرة أخرى.